Presidente de organizada do Fla apoia Zico por fim de canto contra Pelé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da torcida organizada Raça Rubro-Negra, Anderson Macula, afirmou que não vai mais cantar a polêmica canção que exalta Zico e insulta Pelé.

Macula acatou ao pedido do ídolo do Flamengo, que repudia a música, e disse que não vai cantá-la mais. Na última sexta (12), na estreia da equipe no Campeonato Carioca, a torcida flamenguista entoou um canto em homenagem a Zico, mas que debocha de Pelé e Maradona.

O episódio aconteceu no minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol, que morreu no final de 2022, aos 82 anos. O presidente da organizada ainda clamou para que os demais torcedores do Flamengo também respeitem o pedido de Zico.

"Pedido do Rei Zico é sempre atendido. Por questões muito claras, na medida do respeito, o Zico vem a público e pede para a torcida do Flamengo respeitar ex-ídolos do futebol, e não mencionar uma música com o nome dele ofendendo pessoas que doaram muito ao futebol mundial. Aqui venho pedir a todos os meus seguidores, rubro-negros de verdade, que respeitem a história de Zico. Não vou desrespeitar o meu maior ídolo. Da minha parte, vou seguir em frente com seu pedido", disse Macula, no Instagram.

Em conversa com a reportagem, Zico pediu que os torcedores do Fla tenham respeito e criatividade para criar outra música em sua homenagem. "Eu espero que os torcedores do Flamengo, com toda a criatividade que tem, se quiserem me homenagear, possam criar outro tipo de música, com respeito, carinho, responsabilidade", opinou.

""Acho uma falta de respeito. Já falei diversas vezes com diversos representantes de torcida do Flamengo para que não cantasse essa música. Além de serem quem foram, Maradona e Pelé foram grandes amigos que eu fiz no futebol, caras que representam os respectivos países", declarou ainda Zico.

A polêmica canção entoada é uma adaptação a uma outra, que enaltece Pelé, mas que também menospreza o ídolo argentin.

O que diz o grito original?

"Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols... só Pelé, só Pelé... Maradona cheirador"

O que diz o grito adaptado por torcedores do Flamengo?

"Zico, Zico, Zico, Zico... o Pelé é maconheiro, e o Maradona cheirador".