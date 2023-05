Presidente de federação renuncia após mulheres não usarem véu em corrida

"Hashem Siami renunciou ao cargo devido a controvérsias relacionadas a uma competição de corrida de resistência realizada em Shiraz (uma grande cidade no sul do Irã)", informou a agência IIRNA (Republic News Agency).

O treino para uma corrida de resistência aconteceu na sexta-feira (5), em Shiraz, no Irã. As mulheres participaram sem usar o véu muçulmano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.