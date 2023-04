Presidente da UEFA dispara críticas a Messi por atitudes na final da Copa

Aleksander ainda destaca a "humildade" de Messi e o bom trabalho do goleiro argentino, mas considera as ações "primitivas" e o gesto "uma coisa nojenta".

Ceferin critica as atitudes de Dibu Martínez com as provocações ao atacante francês na disputa de pênaltis. "Se você ver como ele reagiu nos pênaltis... Não entendo porque ele tira sarro do Mbappé, coisas assim. Isso não é esportividade, foi primitivo e não gostei".

O dirigente da Uefa também acredita que houve falta de respeito com Mbappé, companheiro de equipe de Messi no PSG.

As declarações de Ceferin foram retiradas do livro "Messianico", de Sebastián Fest e Alexandre Juillard.

