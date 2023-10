Presidente da FAF, Rozenha celebra acesso do Amazonas FC à Série B

Manaus/AM - Protagonista de mais um momento histórico do futebol amazonense, o Amazonas FC disputará a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Empurrado por mais 44 mil torcedores na Arena da Amazônia, a Onça-pintada venceu o Botafogo-PB por 2 a 0, no último sábado (8) e conquistou o acesso inédito para o clube.

Com apenas quatro anos de fundação, o Amazonas FC foi o responsável por trazer mais um acesso do futebol amazonense à segunda divisão nacional, após 24 anos. Em sua curta história, o clube aurinegro subiu para a Série C, em 2022, na primeira competição nacional que disputou e é o atual campeão amazonense.

Emocionado após o fim do jogo que garantiu o acesso da Onça-pintada, o presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, agradeceu a oportunidade de contribuir com mais um momento marcante para o futebol do estado do Amazonas.

“Graças a Deus, onde nós colocamos a mão, as coisas prosperam. Nos esforçamos, fizemos parcerias, lutamos, motivamos e participamos juntos. O Amazonas Futebol Clube é o estado do Amazonas. Agora, ascendemos à Série B e estamos na final de um dos campeonatos mais difíceis do Brasil, que é a Série C. Eu estou comovido e emocionado porque eu sei o tamanho da dificuldade desse feito histórico. Foi muito difícil, mas não impossível. Juntos conseguimos”, declarou.

Em seu primeiro ano à frente da FAF, a gestão “A Floresta é a bola da vez” acompanhou de perto os representantes amazonenses nas competições nacionais e deu todo suporte necessário aos clubes do estado. Realizado por fazer parte do feito do Amazonas FC, Rozenha parabenizou as diretorias da FAF e do clube aurinegro e projetou ainda progressos do futebol amazonense, sob sua gestão.

“O futebol do nosso estado ainda tem muito a evoluir e Deus quis que isso tudo acontecesse esse ano, que fosse na nossa gestão. Parabenizo as diretorias da Federação Amazonense de Futebol e do Amazonas FC, e também todos que lutaram e sonharam conosco e com o clube. Nós vivemos um novo momento no futebol amazonense e esse acesso irá sacudir o estado do Amazonas todo. Teremos um futebol aquecido, com campeonatos fortes e com valorização às mulheres e aos povos tradicionais. Vamos colocar o futebol amazonense no mapa do mundo”, concluiu o presidente.

Vale título brasileiro

Com a vitória sobre o Botafogo-PB e a derrota do Paysandu-PA para o Volta Redonda, o Amazonas, além do acesso, conquistou também uma vaga na final da Série C. Em busca do primeiro título nacional do futebol amazonense, a Onça-pintada enfrentará o Brusque-SC na decisão.

Como prevê o regulamento da competição, o título será definido em jogos de ida e volta. Por ter a melhor campanha geral, a equipe catarinense terá a vantagem de disputar o jogo da volta em casa. O dia e horário da partida de ida, na Arena da Amazônia, ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com informações da assessoria