Presidente da FAF garante que estádios do Amazonas estão aptos a receber jogos a nível nacional

Manaus/AM - O presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, anunciou que os estádios Gilbertão, Colina e Arena da Amazônia estão aptos a receber jogos a nível nacional. O mandatário revela que todos esses estádios estavam com os laudos vencidos, porém, os documentos foram atualizados, enviados e aceitos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Estamos muito felizes com o envio e o aceite dos laudos que dão a validade de uso dos estádios. O prazo para cumprir era curto e nós assumimos (a direção da FAF) há mais ou menos um mês, mas isso não foi motivo para cruzarmos os braços. Pelo contrário, dentro da legalidade, buscamos os órgãos competentes e conseguimos. Nossos estádios estão aptos a receberem jogos a nível nacional”, declara.

Na temporada de 2023, as três praças esportivas serão usadas por Manaus FC e Amazonas que estão na Série C e Princesa do Solimões que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, além da Copa Verde e Copa do Brasil, o Nacional FC também disputa a quarta divisão nacional. Por isso, Rozenha conta que não mediu esforços e destaca a conquista dos laudos como um trabalho em conjunto.

“Trabalhamos incessantemente para que nossos clubes tivessem a garantia de usar os estádios do próprio estado. Todos os laudos estavam vencidos e a CBF não aceita, legalmente correta. Fizemos uma força tarefa na FAF, nos unimos, aí está o resultado: um dos principais problemas dos nossos estádios foi resolvido e isso só foi possível com união e competência. Todos os laudos estão vigentes e inseridos no Sistema de Estádios da CBF”, afirma.

Confira os laudos de cada estádio

Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru/AM: (Laudo segurança; laudo de combate contra o Incêndio; laudo de vigilância sanitária; laudo de engenharia).

Arena da Amazônia: (Laudo de Combate contra o Incêndio; laudo Segurança da Polícia Militar).

Estádio Ismael Benigno, a Colina: (Laudo de Combate contra Incêndio; laudo de Segurança da Polícia Militar).