Presidente da CBF confirma espera por Ancelotti até maio e cita plano B

RIO DE JANEIRO/RJ - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse nesta terça-feira (25) que espera um cenário mais claro sobre o novo técnico da seleção no mês de maio. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é o plano A.

"Realmente estamos dentro daquela situação. Agora é avançarmos, procurar. Esperamos que dentro deste mês de maio, até antes da convocação da seleção, que deverá acontecer no dia 25 de maio, a gente deverá ter uma posição mais clara em relação à seleção brasileira", disse Ednaldo, após a assembleia da CBF que aprovou as contas do exercício de 2022.

O cenário já tinha sido revelado pelo blog do Rodrigo Mattos, do UOL.

O dirigente ainda explicou que há alternativas no horizonte, caso a negociação com Ancelotti não avance. O italiano tem dito publicamente que quer ficar no Real Madrid até o fim do contrato atual, em junho de 2024. Nos bastidores, no entanto, não fechou as portas à CBF por completo.

"Tem sempre um plano B. A partir de um momento que a gente tem um compromisso da sociedade brasileira, a gente tem que ouvir os clamores da imprensa e da sociedade. Mas eu só quero colocar o plano B em prática a partir do momento que o plano A não der certo", completou Ednaldo.

Os próximos compromissos da seleção brasileira são em junho. Ednaldo está a caminho de Londres, na Inglaterra, onde terá discussões sobre o assunto -inclusive com uma empresa que ajudará a operacionalizar as partidas.

Sobre o local dos jogos, Ednaldo disse que "pode ser até no Brasil".