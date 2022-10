Presença da corintianos no jogo em Goiás vira uma disputa judicial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Corinthians quase foi vetada de acompanhar o jogo no estádio da Serrinha, neste sábado (15), contra o Goiás, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Ministério Público local recomendou torcida única nesta partida, o que proibiria os corintianos de comparecer, mas o clube conseguiu nesta quinta-feira (13) uma liminar favorável no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

A disputa começou na semana passada, quando o MPGO (Ministério Público do Estado de Goiás) argumentou que as torcidas de Goiás e Corinthians "possuem histórico de grande rivalidade" e recomendou a proibição dos visitantes para "evitar atos de violência". A Secretaria de Segurança Pública local reforçou o pedido, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) acatou a recomendação, e na terça-feira (11) o clube goiano abriu a venda de ingressos apenas para seus torcedores.

O Corinthians então acionou o STJD para tentar contar com sua torcida no estádio goiano, ainda que a decisão saísse de última hora. E foi o que aconteceu nesta quinta-feira, por volta das 21h (de Brasília), menos de 48 horas antes de a bola rolar em Goiânia, às 19h (de Brasília) deste sábado.

O Goiás foi intimado pelo STJD a "liberar a carga de ingressos reivindicada pelo clube visitante", mas ainda não havia feito isso até a publicação deste texto. O Corinthians celebrou a liminar dizendo que "a Fiel está liberada" no jogo deste sábado, mas o time goiano ainda tem uma alternativa, que é pedir que o STJD reconsidere a decisão, portanto a disputa ainda não terminou.

"Entramos no STJD porque entendemos não ser justo. O Corinthians jogou aqui [em São Paulo] com a torcida do Goiás presente", argumentou o presidente alvinegro, Duílio Monteiro Alves, horas antes do parecer favorável. "Nesta semana, o Palmeiras jogou contra o Atlético-GO [segunda-feira, dia 10] na mesma Goiânia e permitiram a torcida do Palmeiras, então não tem nenhum sentido proibir a torcida do Corinthians. Os torcedores que vivem na região esperam o ano inteiro para poder ver o time."

Em campo, o Corinthians vai tentar aproveitar a má fase do Goiás, que não vence há seis rodadas. O time alvinegro é o terceiro colocado e pode dar um passo importante para garantir vaga na próxima Libertadores, mas não esconde que a prioridade da semana é a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, quarta-feira (19), e por isso deve usar time praticamente reserva em Goiânia.

A DECISÃO DO STJD

A liminar expedida pelo presidente do STJD, Otávio Noronha, responsabiliza o Goiás pela garantia da segurança aos torcedores, por ser o mandante da partida. A decisão evita o que chama de "desequilíbrio à competição", afinal a partida do primeiro turno teve as duas torcidas.

"O que não se pode permitir é que se ultime, a esta altura, dano irreparável ao equilíbrio do torneio e ao desempenho do clube visitante [Corinthians], pelo fato de o clube mandante [Goiás] não ter adotado providências necessárias, para, se fosse o caso, transferir a partida para um estádio que lhe parecesse mais adequados", entende Noronha na decisão.

POR QUE O MP QUER TORCIDA ÚNICA

O Ministério Público goiano baseia sua recomendação principalmente na briga que aconteceu em 19 de junho, no meio da Marginal Tietê (zona oeste de São Paulo), quando integrantes de torcidas organizadas dos dois clubes entraram em confronto no dia do jogo do primeiro turno deste Brasileirão (veja no vídeo abaixo).

Um dos braços do MPGO, o Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT), argumenta que a briga "aumentou a animosidade entre os torcedores" e que uma investigação policial nas redes sociais identificou ameaças de revide aos corintianos. O GFUT ainda diz que, em 27 de julho, em um jogo entre Atlético-GO e Corinthians, em Goiânia, os ônibus dos torcedores paulistas sofreram emboscadas na ida e na volta do estádio.

Além do histórico, o MPGO também argumenta que os arredores da Serrinha dificultam uma segurança eficaz que mantenha as torcidas de Goiás e Corinthians separadas. A explicação é que a região do estádio não permitiria um acesso exclusivo aos visitantes.

Uma recomendação do Ministério Público não tem a força de uma determinação judicial, sendo apenas uma orientação para que outros órgãos cumpram determinados dispositivos legais -neste caso, o Estatuto do Torcedor. No entanto, ainda que não tenha obrigação de acatar a sugestão do MP, a CBF pode ser acionada judicialmente com maior facilidade caso haja, de fato, algum episódio de violência entre torcidas na partida.

COMO CHEGAR OS TIMES

O Corinthians chega à partida de olho no jogo de volta da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (19), contra o Flamengo. Por isso, a tendência é que o técnico Vítor Pereira utilize um time alternativo em campo.

O goleiro Cássio deve estar entre os jogadores poupados, enquanto Paulinho é desfalque por lesão. Maycon, Rafael Ramos e Júnior Moraes, recém-recuperados, devem atuar por alguns minutos.

Portanto, uma possível escalação inicial do time alvinegro tem: Carlos Miguel (Cássio); Rafael Ramos, Robert Renan (Bruno Méndez), Raul Gustavo e Lucas Piton; Cantillo (Maycon), Ramiro (Roni) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Mateus Vital (Giovane) e Yuri Alberto (Róger Guedes).

O Goiás, por sua vez, não poderá contar com Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Sávio e Caetano, ambos lesionados.

Uma possível escalação do técnico Jair Ventura tem: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Hugo; Auremir, Matheus Sales (Fellipe Bastos ou Caio Vinícius) e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste sábado (15)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere