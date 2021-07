Preparação de 5 anos para as Olimpíadas acaba em luta de 14 segundos para judoca do Malawi

Com cinco irmãos, foi criada pelos avós, pois seus pais não teriam como alimentar todos os filhos. Antes de embarcar, Harriet deu entrevistas à imprensa de Malawi afirmando que seria a primeira atleta do judô africano a conquistar uma medalha de ouro. Uma promessa difícil de ser cumprida. E não foi.

Ou como definiu o brasileiro Eric Takabatake, eliminado na segunda rodada pelo coreano Won Jin Kim, as Olimpíadas podem ser encaradas como um sonho, um parque de diversões para os atletas. Essa expressão é válida especialmente para Harriet, que enfrentou resistência para praticar judô em um país no qual esportes de luta são quase sempre masculinos.

Como a política do COI (Comitê Olímpico Internacional) e do governo japonês é despachar os atletas para seus países de origem assim que acabarem suas participações olímpicas, Harriet deve embarcar já neste domingo (25) ou segunda-feira (26) de volta para casa.

"Eu estava preparada e concentrada, mas ela [Gabriela] me surpreendeu. São coisas que acontecem, nem sei o que dizer. Você se prepara tanto, atravessa o mundo para chegar aqui e lutar por apenas alguns segundos. Mas eu estou orgulhosa de ter chegado até este momento para representar o meu país", disse ela antes de ir embora do Nippon Budokan.

A africana carrega a imagem de que o ato de chegar às Olimpíadas é uma vitória por si só. Ela fez a primeira luta do dia inaugural do judô. Perdeu para a brasileira Gabriela Chibana. Seu ciclo olímpico de cinco anos de treinamentos acabou em 14 segundos.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Harriet Bonface, 28, não estava com a expressão abatida e nem falava com tristeza. Ainda vestida com seu quimono azul que não tinha a sigla de Malawi às costas, ela demorou mais do que o esperado para passar pela zona mista, a área de entrevistas após as lutas onde ficam os jornalistas.

