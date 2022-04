Prêmio do Campeonato Paulista tem craque alviverde, Calleri vaiado e funk de Ludmilla

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) entregou, nesta segunda-feira (4), os prêmios para os jogadores apontados como os melhores do Campeonato Paulista deste ano, que formaram a seleção do torneio. Elegeram o time os 16 treinadores e capitães dos clubes da Série A-1, que não podiam votar em jogadores de seus clubes.

O atacante Dudu, do Palmeiras, foi eleito como craque do torneio e saudado por muitos palmeirenses presentes ao "Espaço das Américas", casa de show que recebeu o evento.

Campeão, o Palmeiras também foi homenageado. Os jogadores presentes e a presidente Leila Pereira subiram ao palco para levantar novamente o troféu recebido no domingo (3).

"Eu queria dar parabéns a todos os nossos milhões de torcedores. É uma alegria imensa estar aqui representando esse clube gigante. Eu costumo dizer que a nossa luta é para estar em finais e comemorar títulos. Eu gostaria de contribuir com o gigantismo do nosso Palmeiras para melhorar o futebol brasileiro. Adversários, só dentro do campo", disse ela

A cerimônia teve um clima descontraído. Apresentada por por Fred, do Canal Desimpedidos, e André Henning, locutor dos canais da Warner Media, o prêmio procurou inovar ao anunciar os vencedores, com um grupo de rap, que tornou a cerimônia muito mais dinâmica. Também não houve a corriqueira profusão de discursos, que costuma tornar maçante este tipo de evento.

Mas houve momentos de desconforto. Jonathan Calleri, do São Paulo, que recebeu três prêmios (atacante, gol mais bonito e "Craque da Galera"), foi vaiado. Certamente reflexo do incidente dele com um garoto de 14 anos, torcedor e jogador do Palmeiras. Calleri derrubou o celular do garoto quando se dirigia ao ônibus do São Paulo, no Allianz Parque.

A cerimônia de entrega, dividida em duas partes, teve um show da cantora Ludmilla na metade e no final do evento. O estilo musical principal de seu repertório, o funk carioca, destoou um palco do público presente, composto em sua maioria por dirigentes de clubes de meia-idade. Ludmilla cantou hits como "Verdinha" e "Socadona", entre outros grandes hits

A seleção escolhida foi: Weverton (Palmeiras); Rafinha (São Paulo), Léo Ortiz (Red Bull Bragantino), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Luan Cândido (Red Bull Bragantino); Danilo (Palmeiras); Renato Augusto (Corinthians) e Raphael Veiga (Palmeiras); Dudu (Palmeiras), Artur (Red Bull Bragantino) e Jonathan Calleri (São Paulo). O técnico foi Rogério Ceni, do São Paulo.

Pablo Maia (São Paulo) foi apontado como a revelação do campeonato. O gol de Calleri, contra o Água Santa, foi escolhido como o mais bonito do campeonato. Ronaldo, da Inter de Limeira, recebeu o prêmio como maior artilheiro - 9 gols. Artur do Bragantino foi escolhido como "Craque do Interior".

A cerimônia também apontou José Claudio Rocha Filho como melhor VAR, Matheus Candançan, 23, como árbitro revelação, e Raphael Claus, como árbitro. Evandro Lima foi apontado como um dos assistentes. Neuza Inês Back foi a outra assistente.

A dominância do campeão Palmeiras entre os escolhidos para a seleção também se refletiu na plateia. Os anúncios dos jogadores do Alviverde foram acompanhados de muitos aplausos e gritos. Houve até quem tirasse a camisa para exibir uma camisa de jogo do Palmeiras e subisse nas cadeiras.