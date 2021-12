Premier League registra média superior a 4 gols por jogo no Boxing Day

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tradicional rodada da Premier League disputada todos os anos no dia 26 de dezembro, chamada de Boxing Day, registrou uma média impressionante de 4,6 gols por partida neste domingo (26). Quem protagonizou a chuva de bolas na rede foi o Manchester City de Pep Guardiola. A equipe chegou a abrir 4 a 0 contra o Leicester em apenas 25 minutos de jogo. Jogando em casa, porém, os líderes da Premier League tomaram um susto quando os visitantes marcaram três gols em dez minutos no começo da segunda etapa. Mas o City retomou o controle do jogo e ainda anotou mais duas vezes, para fechar o placar em 6 a 3. Quem também goleou na rodada deste domingo foi o Arsenal, que fez 5 a 0 no Norwich City, jogando fora de casa. O Chelsea, que saiu atrás no placar diante do Aston Villa, virou o duelo e terminou com o triunfo por 3 a 1 -o ítalo-brasileiro Jorginho marcou dois, ambos de pênalti. No total, foram 28 gols distribuídos pelas seis partidas disputadas na rodada. Isso porque o Boxing Day teve três jogos adiados em razão do surto de coronavírus no futebol inglês e no país: Liverpool x Leeds, Wolverhampton x Watford e Burnley x Everton. O Manchester United entra em campo nesta segunda-feira (27) para fechar a rodada, contra o Newcastle. Veja os resultados do Boxing Day Manchester City 6 x 3 Leicester Norwich City 0 x 5 Arsenal Tottenham 3 x 0 Crystal Palace West Ham 2 x 3 Southampton Aston Villa 1 x 3 Chelsea Brighton 2 x 0 Brentford

