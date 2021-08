Premier League muda critérios do VAR para aumentar número de gols

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Premier League anunciou nesta terça (3) uma mudança no uso das linhas de impedimentos do VAR (árbitro de vídeo) para evitar a anulação de gols por infrações milimétricas.

Segundo o chefe de arbitragem da competição, Mike Riley, as linhas que indicam se um jogador estava em posição irregular serão mais grossas para evitar a anulação de gols por impedimentos com margens muito pequenas.

Caso os traços que indicam as posições do atacante e do defensor se confundam, o ataque será validado, seguindo o conceito de "mesma linha". "Efetivamente, o que devolvemos ao jogo são 20 gols anulados na última temporada por meio de um escrutínio bastante forense. São as unhas dos pés, o nariz dos jogadores que estavam impedidos. Nesta temporada, eles estarão em posição legal", afirmou Riley.

A regra já entra em vigor a partir da próxima temporada, que começa no dia 13, com a partida entre Brentford e Arsenal. No domingo (15), o atual campeão Manchester City estreia contra o Tottenham.

O chefe de arbitragem informou ainda que os árbitros terão uma nova orientação para avaliar lances para a marcação de pênaltis. Neste caso, o objetivo é evitar penalidades duvidosas, em lances nos quais os atacantes possam ter forçado o contato com os defensores em busca das faltas.

"Os árbitros procurarão o contato e estabelecerão um contato claro, então se perguntarão: esse contato tem uma consequência? O jogador usou esse contato para realmente tentar ganhar um pênalti? Portanto, não é só dizer: 'Sim, há contato' e marcar o pênalti", explicou o dirigente.

A decisão foi tomada depois de uma temporada em que 125 pênaltis foram marcados na última edição da Premier League, um número que a comissão de arbitragem do campeonato considera alto.

Ainda de acordo com Riley, as mudanças tiveram o aval dos atletas que atuam no futebol inglês. "O retorno que recebemos dos jogadores, tanto dos atacantes quanto dos defensores, foi de que todos querem que a marcação de pênaltis se dê somente quando ocorrerem faltas de verdade."