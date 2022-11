Prefeitura realiza finais da 7ª etapa da Copa Zico em Manaus

Manaus/AM - Lances de efeitos, dribles desconcertantes e muita alegria não faltaram nas finais da 7ª etapa da Copa Zico, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), nesta terça-feira (8), no estádio Ismael Benigno, a “Colina”, zona Oeste da cidade. Os jogos decisivos reuniram as equipes das unidades de ensino da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Leste 1 da secretaria, nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

A competição envolveu aproximadamente 800 alunos, do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, na fase classificatória no campo da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), localizado no conjunto Atílio Andreazza, no bairro Japiim, zona Sul. As fases finais foram disputadas no estádio da Colina.

A Escola Municipal Jorge de Resende Sobrinho, no bairro Tancredo Neves, foi vice-campeã do Sub-15, mas conquistou o título no Sub-13. Para a professora de Educação Física, Solange Marília, foi muito bom envolver os alunos do 7º ao 9º ano na competição, pois tiveram que superar muitas barreiras.

“É muito importante para eles de uma forma geral, porque para conseguir a participação dos alunos foi difícil, porque tivemos que convidar os alunos e não tivemos um treinamento específico, pois não tem campo. A conquista deles é importante pela questão de dar um avivamento para a escola, que está muito parada, em relação às competições. Tive a ajuda do professor Pablo e do diretor da escola”, completou Solange.