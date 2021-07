Prefeitura do Rio autoriza público no Maracanã para final da Copa América

O pedido de liberação foi analisado e a Secretaria Municipal de Saúde acatou. A Conmebol, que é a organizadora do evento, vai ser a responsável por testar todos os que entrarem no estádio.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, autorizou a participação de 10% do público da capacidade máxima do Maracanã para assistirem a final da Copa América entre Brasil e Argentina neste sábado (10).

