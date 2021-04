Prefeitura confirma fim do lockdown e Santos voltará a treinar no CT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o fim do lockdown em Santos neste domingo (4), o time da baixada santista deve voltar a treinar no CT Rei Pelé após a volta do seu primeiro jogo contra o San Lorenzo. A medida foi anunciada pela prefeitura da cidade.

Antes de voltar ao seu CT, o alvinegro paulista tem o primeiro encontro com o San Lorenzo, pela terceira rodada da fase preliminar na Libertadores. Ambos os times se enfrentam no próxima terça-feira (6), no estádio Nuevo Gasómetro, às 21h30 (horário de Brasília).

Atualmente, o time principal está treinando em Atibaia. Depois dos treinos na Sexta-Feira Santa, deve folgar no sábado e seguir para a Argentina no domingo.

Com as medidas para combater a pandemia, o Santos não podia realizar treinos em seu CT. O principal time foi treinar em Atibaia, enquanto, as Sereias da Vila e as outras categorias de base tiveram a prática cancelada. O clube solicitou testes de Covid-19 a todos os atletas integrados ao elenco profissional que não viajaram para Atibaia.