Prata no Rio, atirador Felipe Wu fica em 32º lugar em Tóquio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Felipe Wu, que conquistou a medalha de prata no tiro esportivo nos Jogos Olímpicos de 2016, não conseguiu repetir em Tóquio o desempenho registrado no Rio de Janeiro. Ele obteve apenas a 32ª colocação na pistola de ar de 10 m e foi eliminado na primeira fase.

Com os 566 pontos obtidos neste sábado (24), no Asaka Shooting Range, o paulista de 29 anos falhou na tentativa de se colocar entre os oito primeiros colocados, que avançaram à decisão. Liderou a tábua de classificação, com 586 pontos, o indiano Chaudhary Saurabh.

Diferentemente do que havia ocorrido na edição anterior das Olimpíadas, Wu não chegou com favoritismo ao Japão. Sua vaga foi obtida com dificuldade e a preparação foi prejudicada pela pandemia, mas, uma vez classificado, ele se via em condições de surpreender os favoritos.

Não foi o que ocorreu. O atleta manteve uma média de pontuação baixa na maior parte suas seis séries de dez tiros e ficou distante de obter um lugar na decisão. Ele terminou a disputa à frente apenas de quatro competidores.

Felipe Wu era o único representante do Brasil no tiro esportivo em Tóquio. Foi a modalidade, nos Jogos de 1920, em Antuérpia, que deu ao país suas primeiras medalhas olímpicas.