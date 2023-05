Praia Clube quebra série do Minas e conquista Superliga feminina de vôlei

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Praia Clube conquistou, neste domingo (7), o título da temporada 2022/23 da Superliga feminina de vôlei. Com parciais de 25/22, 25/22 e 26/24, venceu o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0 e soube se impor sobre um adversário que vinha lhe sendo uma pedra no sapato na competição.

Foi a quarta decisão consecutiva entre as equipes de Minas Gerais no principal torneio da modalidade no Brasil. Diferentemente do que havia ocorrido nas três anteriores, a formação de Uberlândia –que atuou em casa por ter feito melhor campanha– levou a melhor.

Apoiada por uma torcida barulhenta no ginásio Sabiazinho, contou com boas atuações Carol, Brayelin Martínez, Jineyri Martínez e Claudinha para fazer uma partida sólida. Houve momentos de instabilidade, porém a superioridade foi demonstrada ao longo da maior parte do confronto.

Em cada set, Minas tentava reagir após ver o adversário com alguma vantagem. Na última parcial, chegou a buscar o empate depois de estar perdendo por 24 a 21. Não adiantou. Em ataque para fora das rivais, as jogadoras do Praia fizeram a festa.

Foi o segundo título do clube na Superliga feminina. Campeão em 2017/18, com triunfo sobre o Rio de Janeiro na decisão, o time de Uberlândia manteve sua rotina de finais até finalmente alcançar a glória novamente.