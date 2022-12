Post de Messi supera imagem de ovo e vira recordista no Instagram

A imagem do ovo amarronzado, agora segunda colocada em likes, foi inserida na rede social com o intuito específico de estar na liderança da lista, conforme relata mensagem na publicação: "Vamos estabelecer juntos o recorde mundial de maior número de curtidas no Instagram".

No post campeão de curtidas, Messi escreve, sobre a conquista da Copa do Mundo: "Eu sonhei tantas vezes, eu queria tanto que ainda não caí [em mim], não acredito".

Depois da conquista, o perfil do camisa 10 na rede social trouxe uma sequência de dez imagens dele e de seus companheiros de seleção festejando o título da Copa no Qatar.

