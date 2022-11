Possível substituto, Rodrygo foge de comparações com Neymar desde criança

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ano era 2012. Em um evento em comemoração ao centenário do Santos, Neymar, já estrela do time, posava para fotos ao lado de jovens selecionados das categorias de base do clube. Do sub-11, o escolhido foi Rodrygo, uma promessa. Hoje (28), às 13h (de Brasília), no estádio 974, pode ser Rodrygo o substituto de Neymar no duelo entre Brasil e Suíça, pela segunda rodada do Grupo G na Copa do Mundo do Qatar 2022.

Aquele dia nunca saiu da memória do jovem Rodrygo. Pouco tempo antes, o garoto havia trocado o São Paulo pelo Santos para, entre outras coisas, estar mais perto de Neymar, seu ídolo no futebol.

Rodrygo não foi selecionado no sub-11 para o evento por mero acaso. Já desde aquela época, o garoto era cercado por expectativa de se tornar um grande craque. Assim como todo jogador que surgiu no Santos depois de 2010, ele era comparado e considerado um 'novo Neymar'. Até hoje, porém, o atacante que joga pelo Real Madrid (ESP) foge de tal comparação.

"Eu sempre falei que é sacanagem. Tanta gente pra comparar e vai comparar com o Neymar, pô? (risos) Fazer tudo que o Neymar fez seria muito difícil, então sempre tirei esse peso de mim. Não dá pra ser comparado com seu ídolo, ter que fazer o mesmo que ele fez. Ninguém vai fazer tudo que ele fez no Santos e que faz até hoje", contou em entrevista recente ao UOL Esporte.

Curiosamente, Rodrygo terá de enfrentar tal comparação a nível mundial, não só dentro do Santos como acontecia antigamente. Tudo porque Tite vê em Rodrygo as melhores características para substituir o camisa 10, que lesionou o tornozelo direito na estreia diante da Sérvia e está fora da partida desta segunda. A tendência é que Neymar volte nas oitavas de final, mas ele pode atuar no sacrifício na última rodada da fase de grupos caso seja necessário.

Rodrygo se credenciou para tal função nos últimos tempos no Real Madrid (ESP). O garoto driblador surgiu como um ponta no Santos, mas se tornou versátil no time espanhol e já atuou dos dois lados, como um meia-atacante por dentro e até como falso 9.

A confiança de Tite em Rodrygo para tal função é tamanha que o técnico que perdeu Philippe Coutinho por lesão na véspera da convocação poderia ter chamado Roberto Firmino, em grande fase no Liverpool, para ser o reserva de Neymar, mas preferiu convocar Gabriel Martinelli, também em ótima fase pelo Arsenal, e ter em Rodrygo a opção para a vaga do camisa 10.

O encanto de Tite por Rodrygo vem de longa data. Já na temporada 2019/20, o treinador da seleção brasileira elogiava internamente o nível de maturidade do jogador que na época tinha apenas 18 anos. Tite chegou a colocar o Menino da Vila à frente de Vini Jr e dizer que Rodrygo era "de verdade".

Rodrygo pode até fugir de comparações com Neymar, mas com apenas 21 anos o atacante tem uma carreira extremamente promissora. O título da Liga dos Campeões da última temporada, quando foi decisivo para o Real Madrid, o fez igualar o ídolo em número de taças da competição mais importante do continente - Neymar venceu só uma vez, ainda com o Barcelona.

No estádio 974, Rodrygo entra em campo para realizar o sonho de ser titular da seleção brasileira em uma Copa do Mundo sob a pressão de substituir o craque do time e seu ídolo. Para se dar bem, o atacante vai ter que provar que ele mesmo estava errado: que apesar de "muito difícil" é, sim, possível "fazer o mesmo" que Neymar faz. Assim, não será um "peso" quando as comparações vierem. E elas virão.