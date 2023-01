Por risco à segurança, Daniel Alves é transferido de presídio na Espanha

O jogador Daniel Alves foi transferido para o presídio de Brians 2, no município de Sant Esteve Sesrovires, a 40 quilômetros do centro de Barcelona, nesta segunda-feira (23), em Barcelona.

Daniel estava preso no Brian 1, em Barcelona, desde a última sexta-feira (20), acusado de estuprar uma jovem de 23 anos durante uma festa.

A transferência dele se deu, segundo as autoridades locais, para evitar riscos à segurança do brasileiro, uma vez que ele era bastante conhecido na cidade. No Brian 1 as celas do presídio são maiores, portanto Daniel teria que dividi-la com mais detentos, o que poderia ser perigoso.

Até então, não há nenhum registro de ameaça, porém, a Justiça espanhola prefere a prevenção. Em Brian 2, o jogador ficará em uma cela individual e também menor. O complexo de Brian 2 é famoso por concentrar presos famosos.