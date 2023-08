Por que São Paulo não terá linha completa para Lucas como fez para James

Lucas assinou até dezembro e a tendência é que não fique no clube após esse período. O jogador tem ofertas dos Estados Unidos e do Oriente Médio, mas ainda não acertou o futuro para a próxima temporada.

Os primeiros produtos alusivos à chegada de James foram camiseta, copo e cachecol. Os demais itens da linha devem demorar mais no processo de produção, como mochila, boné, relógio, capa de celular, etc.

O clube entende que o contrato de Lucas é curto demais para a produção. Já no caso do colombiano, o vínculo de dois anos permite mais ações.

