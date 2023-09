Por que a premiação da Copa do Brasil é maior que a do Brasileiro?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vai receber, ao todo, R$ 88,7 milhões pela campanha do título da Copa do Brasil 2023. Só na final, foram R$ 70 milhões em premiação. Enquanto isso, a premiação para o Palmeiras, que ganhou o Brasileirão no ano passado, foi de R$ 45 milhões. Mas por que existe essa diferença tão grande?

Por que o prêmio da Copa do Brasil é maior que o do Brasileirão?

A discrepância entre a fatia de premiação paga aos clubes na Copa do Brasil e no Brasileirão surgiu em 2018. No ano anterior, o prêmio da Copa do Brasil foi de R$ 6 milhões, enquanto o Brasileirão pagou R$ 18 milhões.

Em 2018, porém, o valor pago pela Copa do Brasil saltou para R$ 50 milhões, ao mesmo tempo que a premiação da série A do Brasileirão aumentou apenas R$ 600 mil.

Na época, o jornalista Rodrigo Mattos explicou em sua coluna do UOL que havia uma "predileção" da CBF pelo campeonato, motivada pelos contratos de transmissão.

No geral, o Brasileirão paga mais que a Copa do Brasil - já que os clubes ganham fatia significativa com a divisão da cota fixa, exposição e performance (premiação). Esse dinheiro não é pago pela CBF. É pago pela TV.

Esses contratos são assinados diretamente entre clubes e a emissora detentora dos direitos de transmissão - a maioria tem contrato com a Globo para TV aberta, fechada e pay-per-view.

Só que a Copa do Brasil tem um modelo comercial diferente. Ela é por adesão. O contrato de transmissão é pago pelas emissoras à CBF, que, por sua vez, reparte o dinheiro entre os clubes. Assim, é possível que a entidade gerencie o montante dos prêmios.

Assim, no bolo total, o Brasileirão distribui mais dinheiro que a Copa do Brasil. Mas esse cenário faz com que a performance pese - e renda - muito mais no torneio mata-mata.

Há alguns fatores que explicam a diferença nas premiações. O primeiro é a previsibilidade do valor arrecadado pelos clubes. Os times têm cotas fixas e por pay-per-view no Brasileirão, o que o torna mais lucrativo, uma vez que os clubes não dependem exclusivamente dos resultados esportivos para receber o valor.

O Brasileirão premia todos os clubes da 1ª à 16ª colocação - ou seja, basta não cair para receber uma parte do total destinado às equipes pela performance.

Na Copa no Brasil, no entanto, o valor depende da classificação no campeonato, o que torna o total a receber imprevisível.

Dessa forma, uma premiação maior pode aumentar o interesse e o engajamento dos clubes no campeonato, por mais que não haja qualquer garantia de recebê-la por inteiro.

Outro fator é o modelo do campeonato e os patrocinadores. Como é mais democrática (com clubes até da 4ª divisão), a Copa do Brasil tem uma distribuição maior de torcedores e, consequentemente, espectadores.

Com mais pessoas acompanhando o torneio em diferentes lugares, o campeonato é mais atrativo para patrocinadores. Isso aumenta o retorno financeiro, que pode ser destinado para a premiação.

A premiação da Copa do Brasil 2023

O prêmio da Copa do Brasil é dividido em cotas. A tabela é a seguinte:

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III);

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III);

3ª fase: R$ 2,1 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões;

Quartas de final: R$ 4,3 milhões;

Semifinal: R$ 9 milhões;

Vice-campeão: R$ 30 milhões;

Campeão: R$ 70 milhões

A distribuição dos prêmios acontece de acordo com a divisão que o time atua:

Grupo I - Série A

Grupo II - Série B

Grupo III - Séries C, D e demais times

Sendo assim, no total, o campeão pode faturar até R$ 91,8 milhões, caso faça parte do Grupo I e dispute todas as fases.