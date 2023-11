Por que Palmeiras não 'abraçou' Luiz Adriano como fez com Breno Lopes

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Duas Copas Libertadores (2020 e 2021), um Campeonato Paulista (2020) e uma Copa do Brasil (2020). Camisa 10 da equipe, 104 jogos, 32 gols e 9 assistências. Essas são as conquistas e os números da passagem pelo Palmeiras de Luiz Adriano, hoje no Internacional —as equipes se enfrentam hoje, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar das boas credenciais, Luiz Adriano deixou o Palmeiras após colecionar polêmicas com a torcida — como aconteceu com Breno Lopes, em setembro deste ano. No entanto, a postura distinta dos dois jogadores fez com que suas histórias dentro do Alviverde tomassem rumos diferentes.

Luiz Adriano não era visto como um exemplo de profissional no Palmeiras. O UOL apurou com pessoas que acompanharam a passagem do atleta no clube que o jogador não tinha o mesmo comprometimento que outros atletas do elenco, por isso ele perdeu espaço no time titular e não foi abraçado por todos quando teve seus problemas com a torcida. Durante a pandemia de covid-19, ele chegou a ser multado por ter descumprido os protocolos de isolamento passados pelo clube.

Breno Lopes, por sua vez, tem prestígio no Palmeiras por ser 'muito trabalhador'. O atleta já foi elogiado diversas vezes pela comissão técnica, apontado por Abel como injustiçado pela falta de chances no time e sequer foi punido quando teve problema com a torcida. Além disso, Breno é considerado um dos atletas que mais se entrega nas sessões de treinamento.

Episódios de Luiz Adriano com a torcida. No dia 9 de outubro de 2021, o atacante, que estava no banco de reservas, discutiu com um torcedor. Dias depois, ele marcou um gol e mandou a torcida calar a boca. Após esses acontecimentos, clube e atleta entenderam que era melhor que ele buscasse outro lugar para seguir a carreira.

Caso Breno Lopes. Em setembro deste ano, Breno Lopes deu a vitória ao Palmeiras contra o Goiás nos acréscimos do 2º tempo e comemorou mostrando o dedo do meio para a Mancha Verde, principal torcida organizada do clube. Breno recebeu apoio público dos companheiros, de Abel Ferreira e até a presidente Leila Pereira. Ele não foi multado, seguiu e foi titular nos últimos jogos.

PASSAGEM NA TURQUIA E VOLTA AO INTER COMO RESERVA

Luiz Adriano foi afastado no Palmeiras e autorizado a buscar um novo clube. Em fevereiro do ano passado ele rescindiu com o Alviverde e acertou com o Antalyaspor, da Turquia.

O atacante permaneceu apenas um ano na Europa e retornou ao Internacional, clube que o revelou. Ele tem contrato até junho de 2024, e atualmente é reserva do equatoriano Enner Valencia.

Na atual temporada, Luiz Adriano atuou em 42 jogos, marcou 7 gols e deu 4 assistências.