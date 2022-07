Por que Gabriel Sara prefere a 2ª divisão inglesa em vez de outros mercados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O interesse de dois clubes da segunda divisão inglesa é visto com bons olhos por Gabriel Sara. O UOL Esporte apurou que o meia tem o sonho de atuar na elite do Campeonato Inglês e entende que uma ida para Norwich ou West Bromwich pode ajudar nessa missão.

A pessoas próximas, Sara já disse preferir ficar rondando a primeira divisão inglesa em vez de explorar outros mercados, que, na visão dele, deixariam uma ida para a Premier League mais difícil. No fim do ano passado, o São Paulo recusou uma proposta feita por um clube da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos.

O movimento segue uma linha parecida com a de Raphinha e Richarlison, que chegaram à Inglaterra por clubes menores, mas, no caso deles, na primeira divisão. O primeiro está há duas temporadas no Leeds e atraiu interesse do Chelsea. Já o segundo chegou pelo Watford, foi vendido para o Everton e agora será reforço do Tottenham.

Gabriel Sara se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Ele deve voltar aos gramados apenas em setembro. Recentemente, olheiros estiveram no Brasil para acompanhar o jogador de 23 anos.

O meia estreou pelo time profissional do São Paulo em 2017, mas começou a atuar com regularidade a partir do final de 2019. Considerado polivalente, Sara foi titular com Fernando Diniz, Hernán Crespo e Rogério Ceni.

Na atual temporada, Sara disputava a vaga de meia pela esquerda com Alisson, mas sofreu uma entorse no tornozelo durante o jogo contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana, no fim de abril, e precisou ser operado para corrigir os ligamentos do local. A expectativa é que ele volte aos gramados em setembro.