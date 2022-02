Ponte vence de virada e encerra série de 23 jogos invicta da Ferroviária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta conseguiu não só sua primeira vitória no Campeonato Paulista, mas também encerrar uma série de 23 jogos invicta da Ferroviária ao fazer 2 a 1 sobre a equipe adversária nesta quarta-feira (9), em Araraquara. A equipe da casa abriu o placar com Gegê, mas cedeu a virada com um gol sofrido em cada tempo, de Lucca e do estreante Ribamar. Com o resultado, a equipe alvinegra, que pegará o São Paulo na rodada seguinte, foi aos cinco pontos, mas ainda na lanterna do grupo D. O time de Elano, com sete pontos e na vice-liderança do grupo B, visitará o Santo André no sábado (12).

Botafogo-SP vence o Guarani fora e embola o grupo C do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP se recuperou rápido da derrota sofrida na rodada anterior do Campeonato Paulista e bateu o Guarani por 2 a 0 nesta quarta-feira (9), em confronto no Brinco de Ouro da Princesa. Jean abriu o placar e Tiago Reis anotou o segundo gol dos botafoguenses, ambos ainda na etapa inicial. Agora com oito pontos, o time tricolor está empatado neste quesito com o segundo e terceiro colocados do grupo B —o Palmeiras, líder da chave, tem dez. Na rodada seguinte, receberá o Água Santa, enquanto a equipe campineira, com quatro pontos e lanterna do grupo A, visitará o Novorizontino.

Bragantino supera susto inicial e goleia a Inter de Limeira em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino goleou a Inter de Limeira por 4 a 1 nesta quarta-feira (9), em jogo no estádio Nabi Abi Chedid e válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Todos os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Logo aos dois minutos, Ronaldo Silva abriu o placar para os visitantes. Em um intervalo de dez minutos no entanto, a partir dos 13, o Bragantino respondeu com três tentos, de Helinho, Eric Ramires e Alerrandro. Aos 44, Artur fechou a conta. Agora com dez pontos, o líder do grupo D visitará o São Bernardo na rodada seguinte, enquanto a Inter, com cinco, receberá o Mirassol.

Água Santa leva virada, mas busca empate contra Ituano em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Água Santa e Ituano empataram em 2 a 2 em confronto nesta quarta-feira (9), válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no Distrital do Inamar. A equipe da casa abriu o placar com Fernandinho ainda na etapa inicial, mas acabou sofrendo a virada com gols de Léo Santos e Rafael Elias. Pouco depois, no entanto, o time de Diadema empatou com Dadá Belmonte em cobrança de pênalti. Ainda lanterna do grupo A, o clube de Sérgio Guedes soma agora quatro pontos e se prepara para enfrentar o Botafogo-SP na rodada seguinte. Os rubro-negros, com oito pontos, visitarão o Santos.