Ponte Preta bate o Botafogo-SP e conquista a sua primeira vitória no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (13), a Ponte Preta venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em jogo entre times que ainda não venceram o Campeonato Paulista. A macaca abriu o placar com o volante Léo Naldi. A partida de hoje também marcou os vários desfalques entre as equipes. A Ponte teve 11, nove por positivo da Covid-19, já o Botafogo, registrou cinco baixas. Com a vitória, o clube de Campinas ganhou quatro pontos na tabela e ocupa a terceira colocação do Grupo B. Lanterna do Grupo A, o Botafogo, com um ponto, tem a pior campanha do Paulista. Com a paralisação de 15 dias devido a pandemia, o campeonato deve voltar a partir do dia 30. A FPF (Federação Paulista de Futebol) deve se reunir nesta segunda-feira (15) para tentar reverter a interrupção do Paulista.

São Bento empata com o Guarani e anota o seu primeiro ponto no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani enfrentou o São Bento, em casa, neste sábado (13) e terminou a partida com empate, sem gols. O time de Campinas pressionou durante os 90 minutos, mas o clube de Sorocaba conseguiu segurar e manter a partida em 0 a 0. O Guarani mandou duas bolas na trave, uma com Andrigo e outra de Bruno Sávio, mas não entrou, para a sorte do São Bento. Com o resultado, o Guarani anota cinco pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo B. O São Bento marcou o seu primeiro ponto no campeonato e continua na lanterna do Grupo B. Com a paralisação do Paulista por causa da pandemia, a volta dos clubes ao campeonato ainda não está definida. Pelo calendário, o Guarani vai enfrentar a Ferroviária, no próximo sábado (20), às 20, na Fonte Luminosa. No domingo, o São Bento joga contra o Santo André, no Canindé, às 11h.