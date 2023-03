Polícia vai ouvir torcedor do Inter que invadiu campo e mãe da criança

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O homem que invadiu o gramado do Beira-Rio com uma criança no colo para agredir um jogador do Caxias na pancadaria que sucedeu a eliminação do Inter, neste domingo (26), será ouvido pela Polícia. Dois inquéritos foram instaurados contra ele.

Após o fim da partida entre Inter e Caxias, um torcedor invadiu o campo com uma menina no colo. Ele foi até um atleta do time visitante e o agrediu. Antes de ser retirado, ainda agrediu um cinegrafista da RBS TV.

Pai da criança, ele será ouvido na 2ª Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente na tarde desta segunda-feira (27) e responderá, inicialmente, pelo artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre submeter a criança a vexame e constrangimento. A pena é de seis meses a dois anos de prisão.

Ainda é possível que ele seja enquadrado também por exposição da criança a perigo. Neste caso a pena vai de três meses a um ano de prisão.

A mãe da criança também será ouvida para explicar as circunstâncias da invasão.

A Polícia fará, ainda, exame de lesão corporal na menina para verificar se além da violência psicológica houve alguma violência física contra ela.

Pela agressão ao cinegrafista, o torcedor do Inter responderá por lesão corporal leve. Em relação à agressão ao jogador do Caixas, o inquérito depende do registro de ocorrência a ser feito pela vítima.

O torcedor não respondeu no Juizado do Torcedor na noite de ontem pois deixou o Beira-Rio durante a confusão. Ele não está detido, mas foi identificado e intimado a comparecer para depoimento.

QUEM É ELE

O torcedor tem o nome mantido em sigilo para não expor a criança, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele mora na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, é sócio do clube e membro de uma torcida organizada.

O QUE DIZ O INTER

"O Internacional manifesta seu repúdio pelos episódios ocorridos após o encerramento da partida deste domingo (26/03). O Clube informa que já está trabalhando na identificação dos invasores, e que as imagens do circuito de câmeras do Beira-Rio serão disponibilizadas para as autoridades e utilizadas em futuras sanções internas. Ainda, o Colorado reforça que não compactua com a atitude tomada por uma minoria da torcida presente no confronto, válido pelo Gauchão"