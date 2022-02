Polícia vai investigar agressões contra mãe da Phil Foben em evento de boxe

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia da cidade de Manchester, na Inglaterra, informou neste domingo (20) que vai investigar as agressões contra a mãe de Phil Foden, do Manchester City, durante um evento de boxe no sábado. A confusão foi revelada pelo portal The Sun, por meio de um vídeo que logo ganhou repercussão mundial.

Durante uma luta de boxe na cidade, o jogador assistia às lutas junto com a namorada Rebecca Cole, e a mãe Claire Foden quando quatro torcedores do Manchester City cercaram o jogador após a derrota para o Tottenham, no último sábado, em casa, por 3 a 2.

Para defender o filho, Claire empurrou um dos homens, que revidou com um soco. Outras pessoas se juntaram, os seguranças chegaram e a briga ficou generalizada, até cessar alguns minutos depois.

"A GMP está ciente de um vídeo circulando nas mídias sociais mostrando um distúrbio na arena AO na noite passada. Estamos conduzindo mais algumas investigações sobre as circunstâncias que cercam o incidente", informou a autoridade policial local por meio de nota à imprensa.

Manchester City se manifesta

Os chefes do Man City divulgaram um comunicado onde afirmam que vão apoiar Foden e sua família após o caso ganhar destaque mundial

"O clube está ciente de um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando Phil Foden e sua família sendo assediados e abusados", disseram.

"Estamos chocados e chocados com a natureza do abuso e a agressão que se seguiu a um dos membros da família de Phil", finalizou lamentando as agressões.