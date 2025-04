Polícia prende suspeitos de manipulação após denúncia do Goianésia, diz TV

Além de Fábio Francisco de Oliveira, mais cinco pessoas foram presas. Uma delas é Cleuson de Souza Barros, ex-presidente do Crato (CE) - ele havia recebido depósitos bancários de outros suspeitos na véspera do início da operação.

O presidente do clube, a princípio, achou que se tratava de uma proposta de patrocínio. Mais tarde, ele foi procurado por Fábio Francisco de Oliveira, um dos suspeitos, para indicar outra equipe para o negócio. Marco Antônio juntou provas e as levou à polícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.