Polícia Militar promove 2º Torneio de Futsal do Proerd no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), realiza no dia 25 de outubro, o 2º Torneio de Futsal, no Sesi Clube do Trabalhador, localizado na avenida Cosme Ferreira, São José I, zona Leste. Esta edição faz uma homenagem ao comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva.

O objetivo é promover a interação entre os participantes do programa, assim como celebrar o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. Ao todo, participam do evento 20 times, compostos por estudantes com idades entre 9 e 10 anos, das escolas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) e dos Colégios Militares da Polícia Militar (CMPM I, V, VII e VIII). Os jogos devem começar às 7h da manhã e deve funcionar no esquema de mata-mata.

As equipes vencedoras receberão troféus, além de camisas, lanche e transporte viabilizados pela Associação Amigos do Proerd Amazonas (AAPAM). A entidade foi criada em 2008 pelos instrutores, familiares, gestores e professores das escolas atendidas. A AAPAM é uma organização sem fins lucrativos e visa angariar recursos para subsidiar as ações do Programa.

Com informações da assessoria