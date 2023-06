Polícia investiga tráfico humano de adolescentes que foram para Portugal jogar futebol

Portugal investiga suspeita de tráfico de adolescentes da América do Sul para jogar futebol no país

Denúncias de tráfico humano envolvido cerca de 40 adolescentes estão sendo investigadas em Portugal. Há suspeita de que os jovens tenham sido aliciados e levados da América do Sul e do Oriente Médio para jogar futebol no país. As informações são da RFI.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), órgão que trata das questões de imigração, informou que os menores de idade estariam vivendo em Portugal sem autorização dos pais ou responsáveis. Eles teriam entrado no país com a promessa de receberem treinamento profissional de futebol, com possibilidade de assinatura de contratos com times renomados.

Na segunda-feira (12), o SEF realizou buscas na Bsports Academy, escola de futebol localizada em Riba d'Ave, na cidade de Vila Nova de Famalicão, região norte do país. A escola vende um programa de treinamento no esporte e tem selo de entidade profissionalizante emitido pelo governo português.

Um dos investigados é o presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Mário Costa, que negou envolvimento com o caso.

Em nota, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional diz ter sido "surpreendida" pelas notícias envolvendo o nome de Mário Costa e que aguarda as diligências.

Denúncia inicial

O caso é apurado desde 2020. Em geral, os adolescentes são aliciados ainda nos países de origem, por supostos empresários ou olheiros, com a promessa de treinamento e contratos com clubes. As famílias chegam a pagar entre € 500 e € 1.000 por mês (cerca de R$ 2.700 a R$ 5.300), pela estadia dos menores.

Muitos adolescentes não conseguem contratos profissionais e ficam com os passaportes retidos pelos falsos agentes, sem conseguirem deixar Portugal.