Polícia espanhola prende 4 pessoas por ataques racistas contra Vinícius Jr.

Quatro pessoas suspeitas de pendurarem um boneco de Vinicius Jr. enforcado em uma ponte na frente do centro de treinamento do Madrid, na Espanha, foram presas nesta terça-feira (23). Os acusados são jovens de 19, 21, 23 e 24 anos, um deles já tem passagem pela polícia.

As prisões são uma resposta a uma série de ataques de ódio que o brasileiro vem sofrendo nos últimos meses. O caso do boneco aconteceu em janeiro de 2023.

Na ocasião, o boneco foi vestido com a camisa do craque e amarrado na ponte com uma faixa que dizia: “Madrid odeia o Real”.

No último domingo (21), Vinicius voltou a ser atacado no estádio após torcedores o chamarem de macaco e imitarem o som do animal. A cena revoltou os jogadores e três torcedores acabaram presos. Eles também foram banidos dos estádios permanentemente.

O caso repercutiu na imprensa de todo o mundo e abriu uma nova discussão sobre o tema. O presidente Lula afirmou que o Brasil tomará as devidas providências para impedir que casos de racismo no esporte continuem se repetindo.