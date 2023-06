Polícia do Rio identifica por imagens torcedores que promovem brigas em jogos

A investigação das mortes está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios. Já a ação desta segunda (5) foi coordenada pela DRCI ( Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática) com mandados expedidos pelo Juizado Especial do Torcedor.

A operação, chamada de Discórdia, é realizada três meses após o jogo pelo campeonato carioca entre Flamengo e Vasco. Neste dia, brigas ocorreram nos arredores do estádio do Maracanã, além de outros pontos do estado. Duas pessoas morreram em decorrência da violência.

De acordo com nota da Polícia Civil, "a operação tem como objetivo o combate à intolerância esportiva, que leva a reiterados casos de danos ao patrimônio público e privado, lesões corporais graves e até mesmo mortes nos violentos confrontos entre as várias torcidas organizadas cariocas".

