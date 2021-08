Pochettino não coloca data para estreia de Messi no PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRFESS) - O técnico Mauricio Pochettino, do PSG, não quis estipular uma data para a estreia de Lionel Messi no clube francês. O argentino fez, nesta sexta-feira (13), o segundo treino como novo jogador do time de Paris.

"É o segundo dia de treino depois de um mês parado. Vamos passo a passo. A prioridade é que ele se sinta bem e, quando estiver nas melhores condições, vai estrear", disse Pochettino.

O treinador também foi questionado sobre o esquema tático no PSG após a contratação de reforços para o clube. Além de Messi, os franceses também trouxeram outros nomes badalados, como Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum.

"No momento, há muitas coisas antes que teremos que solucionar. Nós vamos ver os desenhos táticos e tomar decisões. Estamos pensando em todas as possiblidades que podemos ter no futuro", afirmou Pochettino.

"Temos uma equipe com grandes nomes e talentos. Desafio importante é saber como criar a dinâmica para que tudo funcione da melhor maneira possível. Hoje, não é necessário talento, isso já temos. Por isso, o desafio é conquistar o sucesso coletivo. Não só a imagem que vocês olham em rede social, mas a exigência e motivação que necessitamos de todos.".