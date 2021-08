Piquerez já treina e surge como opção em momento de reinvenção no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais do que não conseguir vencer em quatro jogos, os times do Palmeiras escalados por Abel Ferreira não conseguiram, até hoje, jogar bem contra o São Paulo de Hernán Crespo. E num momento de necessidade de reinvenção, para tentar romper este ciclo, o lateral-esquerdo Piquerez, recém-contratado, junto ao Peñarol, aparece como opção.

Nesta terça-feira, o uruguaio de 22 anos treinou pela primeira vez com os companheiros na Academia de Futebol. De acordo com as informações divulgadas pelo departamento de comunicação do Alviverde, o jogador participou de todas as atividades. Piquerez tem 17 partidas na temporada, a última delas em 23 de julho, na derrota do seu Peñarol (URU), por 1 a 0, para o Nacional (URU), pela Copa Sul-Americana.

Ao que tudo indica, assim que aparecer no BID, o jogador já pode ser aproveitado pelo técnico Abel Ferreira, se ele assim desejar. Sua entrada daria ao Palmeiras uma arma que o time não teve contra o São Paulo, no último sábado (31). Abel Ferreira tem optado por Renan, improvisado, no lugar de Victor Luis. O que limita a ação do Palmeiras pelas laterais do campo, já que Renan, que costumava também atuar como lateral nas categorias de base, não tem o apoio ao ataque como um de seus pontos fortes.

Já Piquerez, que gosta de atuar bem aberto pelo corredor à esquerda, costuma chegar bem à frente. Mais forte do que habilidoso, o lateral pode ser um desafogo para um Palmeiras em que os jogadores de meio-campo, bem marcados, pouco conseguiram pegar na bola contra o rival Tricolor. No sábado, o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque. Pode ser um teste para Abel Ferreira observar o comportamento do lateral.

Além de Piquerez, Rony, Luiz Adriano e Danilo Barbosa, que estavam sob cuidados do núcleo de saúde e performance, também treinaram normalmente.