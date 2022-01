Piloto é encontrado morto após ter desaparecido durante Rally no Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto Daniel Santos, de 36 anos, teve sua morte confirmada na noite desta quinta-feira (27) pela organização do Rally Cerapió. O empresário participava de uma etapa do evento no distrito de Ubatuba, no município de Granja (CE), e estava desaparecido desde a última quarta-feira (26).

A organização do Rally Cerapió informou que o piloto foi encontrado deitado e que as causas da morte ainda não foram identificadas. "Não havia sinais de violência no corpo, nem de acidente ou de possíveis crimes. A moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado", afirma o comunicado.

Na quinta (27), a organização cancelou a última etapa do Rally Cerapió, que aconteceria nesta sexta (28), em função do desaparecimento do piloto. Ele não tinha retornado de uma trilha e estava sendo procurado pelas equipes de resgate.

As buscas por Daniel aconteceram durante todo a quinta, tanto nas trilhas oficiais da competição como em áreas fora da zona de prova. A operação contou com bombeiros, policiais militares e civis enviados pela Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, além do envolvimento da comunidade local.

"Todo o Rally Cerapió está de luto. Seguimos à disposição para prestar toda a assistência necessária", finaliza a nota. O piloto morava na cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo, e possuía uma loja de equipamentos esportivos para motociclistas. Ele era casado e tinha duas filhas.

Nas redes sociais, Daniel compartilhava conquistas recentes no esporte. O piloto foi vice-campeão brasileiro de enduro, uma modalidade de motociclismo, na categoria 'Novato' em dezembro do ano passado e sagrou-se campeão capixaba em outubro.