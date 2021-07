Piloto de 14 anos morre em um acidente durante a etapa de Aragão de motociclismo, na Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto Hugo Millán, de 14 anos, morreu neste domingo (25) em um grave acidente enquanto disputava a Talent Cup Europa na etapa de motociclismo de Aragão, na Espanha.

O jovem piloto caiu na pista faltando 13 voltas para o fim da etapa, chegou a se levantar, mas foi atingido pelo polonês Milan Leon Pawelec, que vinha atrás e não conseguiu se desviar de Millán.

A corrida foi interrompida e o piloto recebeu atendimento ainda na pista. Em seguida foi levado de ambulância e transferido para o hospital em Saragoça de helicóptero. Onde, infelizmente, não resistiu às lesões.

A confirmação da morte foi divulgada na página oficial da categoria no Twitter. Todas as provas marcadas para o resto do domingo foram canceladas.

“Lamentamos profundamente comunicar que Hugo Millán nos deixou. Sempre te recordaremos pelo seu sorriso, grande coração e profissionalismo. Descansa em paz, Hugo. Você estará sempre nos nossos corações e vamos te lembrar sorrindo, como sempre. Te amamos”, declarou a escola Cuna de Campeones, defendida por Hugo.

O piloto começou a correr na escola do Circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha, nas minimotos e chegou na segunda colocação no primeiro fim de semana do campeonato.

A morte de Millán acontece apenas algumas semanas após a de Jason Dupasquier, que ocorreu em 29 de maio, na classificação para o GP da Itália de Moto3 em Mugello. O suíço foi atropelado por Jeremy Alcoba e Ayumu Sasaki que vinha logo atrás do piloto.