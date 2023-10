Piastri desbanca favoritos e largará em primeiro na corrida sprint do Qatar

O grid de classificação para a corrida foi definido ontem, com Verstappen na primeira posição. O piloto da Red Bull também foi o mais rápido no único treino livre.

Antes do quali, houve um treino extra de dez minutos para que os pilotos testassem os pneus no Circuito de Lusail. O pedido foi da fornecedora da F1, que indicou possíveis problemas na parede lateral dos pneus.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O piloto Oscar Piastri (McLaren) liderou o treino classificatório para a corrida sprint, neste sábado (7), no Circuito de Lusail, pelo Grande Prêmio do Qatar de Fórmula 1.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.