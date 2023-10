Phelipe Leal celebra vitórias contra Canadá e espera Estados Unidos forte

Rio de Janeiro/RJ - O treinador da Seleção Brasileira Sub-17, Phelipe Leal, comemorou as duas vitórias contra o Canadá, que fazem parte da última fase de preparação da equipe para a Copa do Mundo Sub-17. Em amistosos disputados em Sorocaba e Itu, em São Paulo, na sexta (29) e domingo (1/10), respectivamente, o Brasil superou os adversários, que disputarão o Mundial, por 3 a 1 e 5 a 0. Phelipe explicou como as partidas lhe ajudarão para definir a lista de convocados, informou a CBF*.

"O Canadá é uma equipe coletivamente muito organizada, que tenta ter a bola especialmente no momento de construção, então nos impôs um tipo de dificuldade", contou.

"Nesses dois primeiros jogos, tivemos a oportunidade de observar novos jogadores, de experimentar novas combinações, já pensando em uma possível equipe e o que essas novas interações nos darão de possibilidade para a Copa do Mundo. Isso nos traz uma boa referência para que a gente possa ter tranquilidade na hora de escolher os 21 atletas que representarão o Brasil no Mundial", disse.

Nesta quarta-feira (4), às 15h, a Amarelinha enfrenta os Estados Unidos no CT do Desportivo Brasil, em Porto Feliz (SP). Os adversários estão no Grupo E do Mundial da Indonésia, que se inicia no dia 10 de novembro.

Jogo ofensivo dos EUA

"Nós esperamos que os Estados Unidos apresentem a organização que tradicionalmente eles têm e um jogo ofensivo forte. A expectativa é que a gente possa repetir a consistência de comportamentos que tivemos nos dois primeiros jogos e continuar no caminho da evolução, para chegarmos na Indonésia prontos para qualquer desafio que aparecer no nosso caminho", afirmou.

Além desta próxima partida, a Seleção Brasileira Sub-17 terá pela frente novamente os Estados Unidos na quinta-feira (6), às 15h, no Estádio Novelli Junior, em Itu (SP).

Atual campeã do Sul-Americano, o Brasil é o cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo Sub-17, lado de Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. A estreia brasileira no Mundial será no dia 11 de novembro diante dos iranianos. Na sequência, a equipe de Phelipe Leal encara a Nova Caledônia no dia 14 e a Inglaterra no dia 17.

(*) Informações da CBF