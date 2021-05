Pfizer doará vacinas contra Covid a participantes dos Jogos de Tóquio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O COI (Comitê Olímpico Internacional) anunciou nesta quinta-feira (6) que receberá doações de vacinas produzidas pela Pfizer/BioNTech destinadas aos participantes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio-2020.

O megaevento foi adiado de 2020 para este ano e tem sua cerimônia de abertura marcada para 23 de julho.

De acordo com o comunicado divulgado pelo COI, os comitês olímpicos nacionais trabalharão com seus governos locais para coordenar a distribuição conforme as diretrizes de vacinação de cada país.

"É importante observar que quaisquer doses adicionais fornecidas pela Pfizer e BioNTech não serão retiradas dos programas existentes, mas serão adicionadas às cotas existentes e entregas planejadas em todo o mundo", segundo o comunicado do COI. Não foi informado o número total de doses.

O presidente da entidade, Thomas Bach, afirmou que a doação é outra ferramenta para ajudar a tornar os Jogos seguros e protegidos e para mostrar solidariedade aos anfitriões japoneses.

"Estamos convidando os atletas e as delegações participantes a dar o exemplo e aceitar a vacina onde e quando possível. Ao tomar a vacina, eles podem enviar uma mensagem poderosa de que a vacinação não é apenas uma questão de saúde pessoal, mas também de solidariedade e consideração pelo bem-estar de outras pessoas em suas comunidades", disse.

Em paralelo a esse acordo, o COI já tem acertadas doações de vacinas da chinesa Sinovac, via Comitê Olímpico da China, com impacto direto para os atletas do Brasil e demais credenciados do país.

Reunião na semana passada entre membros do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e dos ministérios da Saúde e da Defesa definiu que cerca de 1.400 possíveis participantes deverão fazer parte do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 (PNO).

Como contrapartida ao SUS, para cada integrante do grupo que vai aos Jogos, dois outros brasileiros na fila também serão imunizados, totalizando 5.600 doses extras doadas para 2.800 pessoas.

O acordo ainda deverá ser oficializado em nota técnica pelo governo federal, e o COB espera que a vacinação seja iniciada na próxima semana.

A China se prepara para sediar os Jogos de Inverno, em fevereiro de 2022, e havia anunciado em março que se dispunha a auxiliar na imunização dos participantes tanto de Tóquio quanto de Pequim.

Como muitos países não têm liberação de uso da Coronavac, imunizante da Sinovac, as doações da Pfizer ajudarão a aumentar o contingente de participantes vacinados.

Não está claro se o Brasil poderá receber também essas doses. O Ministério da Saúde, assim como o Reino Unido, adotou o intervalo de 12 semanas entre a aplicação da primeira e da segunda, o que poderia inviabilizar o uso delas pelos atletas. A recomendação da fabricante é de 21 dias.

Os organizadores de Tóquio-2020 já disseram que não será obrigatório estar vacinado para participar dos Jogos, mas incentivam e ajudarão para que o maior número de pessoas esteja, diminuindo assim os riscos de surtos durante a sua realização. São esperados cerca de 11 mil atletas no megaevento.