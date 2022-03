Pezzolano é punido com quatro jogos e desfalca Cruzeiro na final

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Paulo Pezzolano foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD -MG) na noite desta segunda-feira (28) e está fora, a princípio, da final única diante do Atlético-MG, às 16h30 (de Brasília) no próximo sábado (2), pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, no entanto, deverá recorrer da decisão e tentará efeito suspensivo.

Pezzolano pegou quatro jogos de suspensão por conta de um de um episódio com o árbitro Igor Junio Benevenutto, no clássico contra o próprio Atlético, no último dia 6. O treinador estava suspenso na ocasião, mas, segundo o árbitro relatou em súmula, o uruguaio proferiu ofensas a ele no túnel que dá acesso ao gramado.

"Vocês são ladrões, olha o que vocês fizeram, quero falar com o árbitro, esse ladrão", teria dito o treinador.

O treinador foi enquadrado no artigo 243.F, que prevê punição ao "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

Além da suspensão, Pezzolano ainda foi multado em R$ 500. O Cruzeiro também foi penalizado com o valor de R$ 1.200. O auxiliar Matías Fillipini foi punido com uma partida, que ele já cumpriu.