Um levantamento feito com 43 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro, elegeu o meia uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, como o jogador mais habilidoso do Brasil. Ele foi seguido por Endrick, do Palmeiras, e Marcelo, do Fluminense.

O lateral direito Fagner, do Corinthians, foi eleito o jogador mais violento do Brasil. Ele foi seguido por Felipe Melo, do Fluminense, e Kannemann, do Grêmio.

Outros resultados

O Palmeiras foi eleito o melhor time do Brasil, seguido pelo Fluminense e pelo Atlético-MG.

O atacante Hulk, do Atlético-MG, foi eleito o melhor jogador do Brasil, seguido por Gabriel Jesus, do Manchester City, e Arrascaeta.

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi eleito o melhor técnico do Brasil, seguido por Renato Gaúcho, do Flamengo, e Fernando Diniz, do Fluminense.

Análise

O Pesquisão UOL 2023 mostrou Arrascaeta como o jogador mais habilidoso do Brasil e isso é um reconhecimento de seu talento e criatividade. Ele é um jogador que se destaca pela visão de jogo, pela habilidade de drible e pela capacidade de criar chances de gol.

A eleição de Fagner como o jogador mais violento do Brasil é um reflexo de seu estilo de jogo contundente. Ele é um jogador que não tem medo de entrar de cabeça nas jogadas e que não hesita em colocar o corpo na disputa.