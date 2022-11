Pesquisa diz que 86% de brasileiros trairiam parceira durante jogos da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pesquisa feita pelo Gleeden, site de relacionamentos extraconjugais, revelou que 86% dos homens brasileiros comprometidos trairiam suas parceiras durante os jogos da Copa do Mundo.

O levantamento aconteceu entre 11 e 16 de novembro e foi realizado com 5.750 usuários da plataforma. Eles responderam, de maneira online, à seguinte questão: "você aproveitaria um momento em que seu (sua) parceiro(a) está assistindo a um jogo de futebol da Copa do Mundo para cometer uma infidelidade com seu (sua) amante?".

Segundo o Gleeden, 29% dos entrevistados marcaram a opção "sempre que possível", enquanto outros 57% foram mais modestos e afirmaram que enganariam "às vezes" as parceiras, totalizando 86% de infiéis -somente 14% rejeitaram uma futura "escapada" nesta circunstância.

Quando a pergunta é feita especificamente durante uma partida da seleção brasileira, 100% dos participantes assumiram que, se fosse possível, cometeriam a infidelidade.

"A pesquisa faz cair por terra o consenso de que o brasileiro ama o futebol acima de qualquer coisa, ou ainda, que é capaz de parar tudo para assistir aos jogos da seleção. Os números deixam claro que não é bem assim, porque 100% dos entrevistados deixariam de assistir a um jogo do Brasil para sair com o amante. Isso mostra que os brasileiros têm outros interesses muito além do futebol", disse Silvia Rubies, diretora de comunicação do Gleeden na América.

Quais as desculpas?

O site também questionou os entrevistados sobre as desculpas que seriam expostas diante das parceiras antes da traição.

Mais da metade deles (57%) afirmou que usariam supostas "reuniões no trabalho" para sair com uma amante; outros 29% diriam que marcaram encontros com amigos. Por fim, 14% apelariam para a famosa "dor de cabeça".