Peso-leve Wanderson de Oliveira vence belarusso no boxe e vai às quartas

Asanau conseguiu conectar alguns golpes rápidos no início da luta enquanto Wanderson se defendia. No entanto, o brasileiro revidou e encaixou uma série de golpes, encerrando com um cruzado de esquerda que desequilibrou o adversário. Apenas um jurado apontou vitória belarussa na etapa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O boxeador Wanderson de Oliveira avançou mais uma etapa no boxe das Olimpíadas de Tóquio. Neste sábado (31), o brasileiro enfrentou Dzmitry Asanau, de Belarus, pelas oitavas da categoria até 63 kg. Com o resultado, Wanderson vai às quartas enfrentar o cubano Andy Cruz, na próxima terça (3), às 6h18.

