Pesagem de Whindersson e Popó tem cueca e empurrão de Esquiva em ex-BBB

Diferente de Whindersson e Popó, o clima ameno deu espaço para a rivalidade entre o medalhista olímpico Esquiva Falcão e o ex-BBB Yuri Fernandes. Os dois se pesaram e, no momento da clássica encarada, Falcão empurrou Fernandes, que caiu ao chão. Até o organizador do evento, Mamá Brito, se desequilibrou.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - O comediante Whindersson Nunes ficou de cueca durante a pesagem para a luta com o baiano Popó, que vai ocorrer na noite deste domingo (30) em Balneário Camboriú (SC). Inicialmente, o piauiense estava de bermuda rosa, porém, ao ver o adversário ficar só de sunga azul, decidiu ficar apenas com a peça íntima, na cor branca.

