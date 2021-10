Peruano é ameaçado por torcedores após perder pênalti contra a Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia Yoshimar Yotún, 31, recebeu ameaças de torcedores peruanos após perder um pênalti pela sua seleção contra a Argentina.

Segundo o jogador, ele recebeu mais de 300 mensagens na última sexta-feira (15), dia seguinte à partida vencida pelos argentinos por 1 a 0 em Buenos Aires pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar.

Ele não sabe quem vazou seu número de WhatsApp para grupos de torcedores.

"Críticas sempre vão existir. Faz parte. Mas espalhar o número do telefone e mandar ataques pessoais é exagerado. Não sei quem passou meu número nem quem me escreveu. É injusto. Entendo que o torcedor está chateado, mas creio que isso é demais", disse Yotún, que embarcou para o México, onde atua pelo Cruz Azul.

Ele chutou o pênalti no travessão, lance que poderia ter dado ao Peru o empate no Monumental de Nuñez. A Argentina venceu com gol do atacante Lautaro Martínez.

"Tenho que ficar tranquilo porque sei o que posso fazer e o que a seleção pode fazer em campo", completou.

O Peru está em penúltimo nas eliminatórias sul-americanas, com 11 pontos, mas está a cinco do Uruguai, 5º colocado. A posição dá direito a disputar uma repescagem contra equipe da Ásia ou Oceania. Os quatro primeiros se classificam de forma direta ao Mundial do próximo ano.

Yotún fez parte do elenco peruano que jogou a Copa de 2018, na Rússia, a primeira participação do país no torneio depois de 36 anos.