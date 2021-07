Peru supera Paraguai nos pênaltis e entra no caminho do Brasil na Copa América

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Peru venceu o Paraguai nesta sexta-feira (2) nos pênaltis, em Goiânia, e avançou à semifinal da Copa América. Os peruanos, agora, vão enfrentar o vencedor do confronto entre Brasil e Chile, que duelam às 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

No tempo normal, houve um empate por 3 a 3. Nas penalidades, a seleção comandada por Ricardo Gareca ganhou por 4 a 3.

Em uma das partidas mais acirradas do torneio, os paraguaios abriram o placar com o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, aos 11 minutos da etapa inicial. Os peruanos viraram antes do intervalo, com dois gols de Lapadula, aos 21 e aos 40 minutos.

Na etapa final, as redes balançaram mais três vezes. Primeiro, o Paraguai empatou com Júnior Alonso, aos oito minutos. O Peru voltou a passar à frente com Yotún, aos 35, mas Ávalos deixou tudo igual, aos 43.

Os paraguaios ainda atuaram ao longo de boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, depois que Gómez foi expulso nos acréscimos do primeiro.

O Peru também terminou a partida com dez jogadores em campo. Expulso aos 40 minutos, o meia-atacante Carrillo não poderá atuar na próxima fase do torneio.

Caso avance à semifinal, o Brasil terá pela frente o adversário que foi superado pela equipe canarinho na decisão da Copa América de 2019, também disputada no país.

Na ocasião, o time comandado por Tite venceu os peruanos por 3 a 1, no estádio Maracanã, com gols de Everton, Gabriel Jesus e Richarlison. Guerrero foi quem descontou para o Peru.

Os dois países também duelaram na primeira fase da atual edição do torneio de seleções sul-americanas, em confronto pela segunda rodada, quando o Brasil goleou por 4 a 0. Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison fizeram os gols.

Neste sábado (3), em confrontos que vão definir a outra semifinal da Copa América, o Uruguai enfrentará a Colômbia, às 19h, em Brasília, e a Argentina pegará o Equador, às 22h, em Goiânia.

PERU

Gallese; Corzo (Lora), Santamaría, Christian Ramos e Trauco; Renato Tapia, Yotún, Sergio Peña (Ormeño), Cueva e Carrillo; Lapadula. T.: Ricardo Gareca.

PARAGUAI

Antony Silva; Espínola, Gustavo Gómez, Júnior Alonso e Hector Martínez; Villasanti (Piris da Motta), Lucena (Rojas) e Richard Sánchez (Ávalos); Arzamendia (Enciso), Ángel Romero e Carlos González (Samudio). T.: Eduardo Berizzo

Estádio: Olímpico, em Goiânia

Juiz: Esteban Ostojich (URU)

Gols: Gustavo Gómez, aos 10'/1ºT, e Júnior Alonso, aos 8'/2ºT, e Ávalos, aos 44'/2ºT, para o Paraguai; Lapadula, aos 20'/1ºT e aos 40'/1ºT, e Yotún, aos 35'/2ºT, para o Peru

Cartões amarelos: Santamaría, Carrillo (2) e Cueva; Gustavo Gómez (2), Espínola e Villasanti

Vermelho: Gustavo Gómez; Carrillo