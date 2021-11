Perto do acesso, Botafogo vê busca por ingressos disparar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo encara o Operário nesta segunda-feira (15), às 16h, precisando apenas da vitória para garantir o acesso já na 36ª rodada da Série B do Brasileiro. Por isso, o torcedor do clube alvinegro está empolgado e, até a noite de sábado (14), já havia comprado mais de 20 mil ingressos para a partida.

Com isso, o time deve ter, apenas neste jogo, mais que o dobro de torcedores presentes do que se somarmos todas as cinco partidas que já vez desde a liberação de presença de público nas arquibancadas. Desde o retorno da torcida aos jogos este ano, somente 10.839 torcedores compareceram ao Engenhão.

Na 26ª rodada, na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, apenas 762 ingressos foram vendidos no Engenhão. Esse número caiu para 751 no confronto contra o Avaí, pela 28ª rodada, a única derrota (por 2 a 1) em casa diante do torcedor até aqui. A presença do torcedor começou a aumentar somente a partir da 29ª rodada, quando 2.139 estiveram presentes para acompanhar a partida contra o CRB, ganha pelo alvinegro por 2 a 0.

Na 31ª rodada, 3.058 ingressos foram vendidos para a vitória por 3 a 0 diante do Brusque. Por fim, o maior público em casa do Botafogo até agora aconteceu na 33ª rodada, quando 4.129 pessoas pagaram para ver o clube vencer o Confiança por 1 a 0.

O bom momento vivido pelo clube anima o torcedor, que também sabe da importância da partida. Além disso, a equipe tem feito uma grande campanha nas redes sociais para informar sobre a venda e motivar os botafoguenses para comparecer no duelo. Ao todo, o clube colocou 29.990 ingressos à venda, custando a partir de R$ 10. As vendas acontecerão até as 12h do dia do jogo, caso as entradas não esgotem antecipadamente,

MATEMÁTICA DO ACESSO

O Botafogo entrará em campo dependendo apenas de uma vitória para conquistar sua vaga na Série A. Se empatar, o clube alvinegro pode comemorar o acesso ainda na segunda (15), contudo não fará a festa diante de sua torcida.

Para que esteja matematicamente assegurado no G4 com o empate, precisa que o CRB não vença o Brusque (em partida que acontece no mesmo horário) e que o Goiás perca para o Remo. Como o duelo entre o clube esmeraldino e o time paraense só acontece às 20h, o Botafogo precisará esperar para festejar.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h desta segunda (15)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)