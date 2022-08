Perto de estrear, Gabriel Sara, ex-SPFC, ganha mural no estádio do Norwich

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cria de Cotia, Gabriel Sara pode estrear pelo Norwich, equipe da segunda divisão do futebol inglês, neste final de semana. O meia foi contratado no último mês por 9 milhões de libras (R$ 61 milhões). Em sua chegada, o jogador admitiu estar ansioso para dar o pontapé inicial na sua carreira profissional pela Europa

Sara já vem trabalhando com o grupo e é um dos principais reforços do clube para a temporada. Em uma das laterais do estádio Carrow Road, o clube instalou um outdoor com a foto do atleta. Na tarde desta quinta-feira (4), ao lado de Onel Hernández —outro reforço do Norwich—, o jogador atendeu torcedores do time inglês.

No São Paulo, ao longo desta temporada, Gabriel entrou em campo em 15 oportunidades e marcou apenas um tento. Com o dinheiro de sua venda, conforme noticiado no UOL Esporte, o clube pretende pagar pendências financeiras com outros atletas.