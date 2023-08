Perri resiste a incertezas no Botafogo, brilha e pega ponte para o Lyon

Your browser does not support the video tag.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A temporada de Lucas Perri no Botafogo chama tanto a atenção que John Textor, dono da SAT alvinegra, já encaminhou o goleiro para o Lyon, um dos clubes geridos oelo norte-americano. Mas houve uma dúvida se o alvinegro seria o lugar certo para Perri no começo do ano.

O UOL apurou que o estafe do goleiro chegou a sondar outros clubes ainda durante o Carioca, diante da má campanha alvinegra no início de temporada.

A titularidade de Perri no Botafogo não chegou a ser questionada nesse período —mesmo com a recuperação de Gatito—, mas o momento que antecedeu o Brasileirão era de uma incerteza tão grande que veio a cogitação de alternativas para o goleiro.

Perri chegara ao Botafogo no meio do ano anterior e tinha vivido com o time de Luís Castro uma ascensão na reta final do Brasileirão que parecia improvável de se repetir, sobretudo pelos tropeços no Estadual.

Mas o protagonismo no Botafogo foi um dos fatores que catapultaram o time para a liderança atual do Brasileirão, com 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado.

Neste sábado (12), essa eficiência se coloca à prova novamente, diante do Internacional, às 21h, no Nilton Santos.

A iminente ida para o Lyon é resultado do encantamento de John Textor pelo goleiro. No pacote de transferências encaminhadas entre o clube brasileiro e o francês, também tem o zagueiro Adryelson. O defensor é empresariado pelos mesmos agentes de Perri.

O PAPEL DE PERRI

Perri é considerado uma das grandes sacadas do departamento de scout do Botafogo, que foi buscá-lo enquanto estava emprestado pelo São Paulo ao Náutico. O goleiro do Bota é quem fez mais defesas na edição atual do Brasileirão —são 76 até o momento, segundo números do Sofascore.

Mas o time é o menos vazado do campeonato: foram 10 gols em 18 jogos. Quem mais se aproxima desse desempenho defensivo é o Cruzeiro, que levou 15 gols até agora. Perri soma 11 jogos sem tomar gol na Série A.