Pernambucano Rodrigo José Pereira apita Paysandu x Amazonas

Manaus/AM - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quarta-feira (27), a equipe de arbitragem para o duelo entre Paysandu e Amazonas, válido pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, que acontece no próximo domingo (1º), às 16h30 (de Manaus), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA).

Quem comanda o apito é Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Ele será auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). O paulista Vinícius Furlan será o árbitro de vídeo. Veja a lista completa da equipe de arbitragem abaixo.

Este será o primeiro jogo de Série C na temporada do árbitro de 36 anos. Ele vem de atuações recentes em jogos das Séries A e B do Brasileirão. O último trabalho de Rodrigo foi na vitória do Atlético-MG sobre o Cuiabá no último sábado (24), na Arena MRV.

O jogo entre Paysandu e Amazonas terá casa cheia e pode valer acesso. Os mais de 40 mil ingressos foram todos vendidos. Caso Botafogo-PB e Volta Redonda empatem no sábado (30), o Papão já entra em campo com a vaga na Série B garantida, a apenas um empate de assegurar também a vaga na final. A equipe paraense lidera o grupo C com 10 pontos.

Neste mesmo cenário, a Onça-pintada pode garantir sua vaga inédita com uma vitória no Mangueirão. Em caso de empate ou revés, o time amazonense vai receber o Botafogo-PB na última rodada, na Arena da Amazônia. Hoje, o Amazonas é o vice-líder da chave, com seis pontos na conta.

Confira a equipe completa de arbitragem para Paysandu x Amazonas:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Árbitro Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

Árbitro Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

Quinto Árbitro: Thania Lopes da Silva (PA)

Analista de Campo: Elaine da Silva Melo (PA)

Árbitro de Vídeo: Vinicius Furlan (SP)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

Observador de VAR: Adriano de Carvalho (TO)

Com informações da assessoria